Цукрей Наталья Владимировна
Цукрей Наталья Владимировна
Зубной врач
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, Зубной врач, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой центр восстановительной медицины и реабилитации
ул. Кирова, 66
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
