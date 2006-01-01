Врачи
Цой Ирина Анатольевна
6.3
1
Цой Ирина Анатольевна
Гастроэнтеролог
,
Педиатр
Стаж 34 года
Принимает детей
Информация о враче
Образование
1991г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
Курсы повышения квалификации
2006г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
2011г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
2015г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
2020г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
1 отзыв
Запись по телефону
