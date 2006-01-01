  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Цой Ирина Анатольевна
Цой Ирина Анатольевна
6.3
1

Цой Ирина Анатольевна

Гастроэнтеролог, Педиатр
Стаж 34 года
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • 1991г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
Курсы повышения квалификации
  • 2006г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
  • 2011г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
  • 2015г. Тихоокеанский государственный медицинский университет (педиатрия)
Еще 1
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Детский доктор
ул. Фадеева, 14
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Гастроэнтеролог
По запросу
1 отзыв

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи