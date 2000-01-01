  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Цой Елена Анатольевна
Цой Елена Анатольевна
6.0
0

Цой Елена Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ДВГМУ, специализация "Стоматология", 2000 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи