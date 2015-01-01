Цисельская Александра Александровна
Стаж 9 лет
Лечение кариеса, корневых каналов, периодонтита, эстетические реставрации, профессиональная гигиена полости рта, подготовка зубов к протезированию. Анализ снимков на визиографе и 3D-томографе. Составление комплексного плана лечения. Отбеливание зубов. Проводит лечение по современным мировым стандартам - с коффердамом (изоляцией зуба), трудные случаи перелечивания каналов. Обучение правильной гигиене полости рта. Специалист по лечению зубов во время беременности.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Загрузка комментариев...