Цисельская Александра Александровна
6.0
0

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 9 лет
Информация о враче
Образование
  • Выпускник стоматологического факультета Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) в 2014г.
  • Диплом о послевузовском профессиональном образовании (интернатура) стоматолог общей практики, в Тихоокеанском государственном медицинском университете в 2015 г.
  • Диплом о профессиональной подготовке в Северо-западном государственном медицинском университете имени И.И. Мечникова. «Стоматология детская» в 2015г.
Курсы повышения квалификации
  • Обучение в Санкт-Петербургском Институте Стоматологии последипломного образования по программе: «Использование микроскопа в практике врача-стоматолога» 18 августа 2016 г.
  • Курсы на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Москва: «Федеральные клинические рекомендации по ведению больных контагиозным моллюском»., 17 января 2017 г.
  • Курсы на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения Российской Федерации г. Москва: «Федеральные клинические рекомендации по ведению больных дискоидной красной волчанкой», 15 ноября 2016 г.
Участие в ассоциациях

Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
D’esten
ул. Прапорщика Комарова, 58
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
ДК Дент
ул. Ильичева, 27
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
