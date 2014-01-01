Врачи
Чуринова Ольга Павловна
7.2
5
Чуринова Ольга Павловна
Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Отоларингология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-оториноларинголог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Лор (оториноларинголог)
5 отзывов
