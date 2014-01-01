  1. Главная
Чуринова Ольга Павловна
7.2
5

Чуринова Ольга Павловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1981 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Отоларингология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-оториноларинголог, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
5 отзывов

