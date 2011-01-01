  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Чульчеков Евгений Николаевич
Чульчеков Евгений Николаевич
7.8
8

Чульчеков Евгений Николаевич

Лор (оториноларинголог), Онколог
Стаж 12 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Оториноларингология", ВГМУ, 2012 г.
Участие в ассоциациях
  • Член краевого общества отоларингологов
  • Активный участник форумов, конгрессов, научно-практических конференций, в том числе с международным участием
Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
8 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи