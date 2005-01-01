Врачи
Чулакова Ольга Андреевна
6.3
1
Эпидемиолог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2007 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Эпидемиология", 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Эпидемиолог, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по ПК", 2005 - 2008 гг.
Эпидемиолог, Поликлиника КГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн", 2008 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Госпиталь для ветеранов войн
Владивосток, ул. Гамарника, 21
1 отзыв
