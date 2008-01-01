  1. Главная
6.3
1

Чуков Алексей Николаевич

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Врач-стоматолог, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности Стоматология ортопедическая, ТГМУ
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Красного Знамени, 84
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв

