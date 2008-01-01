Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Чуков Алексей Николаевич
6.3
1
Чуков Алексей Николаевич
Стоматолог
,
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Врач-стоматолог, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат по специальности Стоматология ортопедическая, ТГМУ
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
George Group
пр-т Красного Знамени, 84
Консультация взрослых
Стоматолог-ортопед
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Идрисова
Наталья Салиевна
Стоматолог
10
14
Записаться
Сивов
Алексей Евгеньевич
Стоматолог-ортопед
,
Стоматолог-хирург
,
Стоматолог-имплантолог
8.4
8
Записаться
Петухова
Наталья Сергеевна
Стоматолог
9.9
14
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...