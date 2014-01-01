Врачи
Чукина Евгения Владимировна
6.0
0
Чукина Евгения Владимировна
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский государственный медицинский институт, Лечебный факульете, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат" Функциональная диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Поликлиника краевой клинической больницы №2
ул. Интернациональная, 56
Первичный приём взрослых
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
