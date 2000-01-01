Врачи
Чугунова Елена Дмитриевна
6.0
0
Чугунова Елена Дмитриевна
Педиатр
,
Директор клиники
Стаж 37 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрия, 1997 г. окончания
Интернатура в Городской детской клинической больнице, 1986 - 1987 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
ПП "Аллергология и иммунология"
Конференция "Человек и лекарство", 2016 г.
Опыт работы
Врач-педиатр, МУЗ Детская поликлиника №6, 1987 – 1990 гг.
Врач-педиатр, ККБУЗ ВДП №2, с 2009 г. - зав.педиатрическим отделением, 1990 - 2013 гг.
Врач-педиатр, МУЗ Детская поликлиника №2, 1991 – 2000 гг.
Врач-педиатр, МБУЗ Детская городская поликлиника №2, 2000 – 2013 гг.
Врач-педиатр, Хасанская УРБ, 2013 - 2015 гг.
Заведующая консультативно-диагностическим отделением динамического наблюдения детей раннего возраста, ПКПЦ, 2015 - 2017 гг.
Еще 3
Адреса и стоимость приёма
0 отзывов
