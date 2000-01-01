  1. Главная
Чугунова Елена Дмитриевна
6.0
0

Чугунова Елена Дмитриевна

Педиатр, Директор клиники
Стаж 37 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрия, 1997 г. окончания
  • Интернатура в Городской детской клинической больнице, 1986 - 1987 гг.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • ПП "Аллергология и иммунология"
  • Конференция "Человек и лекарство", 2016 г.
Опыт работы
  • Врач-педиатр, МУЗ Детская поликлиника №6, 1987 – 1990 гг.
  • Врач-педиатр, ККБУЗ ВДП №2, с 2009 г. - зав.педиатрическим отделением, 1990 - 2013 гг.
  • Врач-педиатр, МУЗ Детская поликлиника №2, 1991 – 2000 гг.
Адреса и стоимость приёма
