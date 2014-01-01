  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Чиркова Елена Петровна
Чиркова Елена Петровна
6.0
0

Чиркова Елена Петровна

Эпидемиолог
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Эпидемиология", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи