Чиркова Елена Петровна
6.0
0
Чиркова Елена Петровна
Эпидемиолог
Стаж 35 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Эпидемиология", ТГМУ, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №9
ул. Адмирала Горшкова, 3
0 отзывов
