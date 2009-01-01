Врачи
Чикаловец Владимир Николаевич
Чикаловец Владимир Николаевич
Рентгенолог
Стаж 15 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2009 г. окончания
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Госпиталь для ветеранов войн
ул. Новожилова, 19
