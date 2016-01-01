Врачи
Чижик Инна Викторовна
5.7
1
Чижик Инна Викторовна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Хабаровский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по специальности "Офтальмология", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
1 отзыв
