Чижик Инна Викторовна
5.7
1

Чижик Инна Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Хабаровский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Усовершенствование по специальности "Офтальмология", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
Первичный приём взрослых
Окулист (офтальмолог)
По запросу
