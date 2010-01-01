Врачи
Чеснокова Ольга Владимировна
6.3
3
Чеснокова Ольга Владимировна
Гастроэнтеролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Терапия", 2010 г.
Общее усовершенствование "Гастроэнтерология", 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
