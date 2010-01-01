  1. Главная
Чеснокова Ольга Владимировна
6.3
3

Чеснокова Ольга Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Терапия", 2010 г.
  • Общее усовершенствование "Гастроэнтерология", 2011 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Гастроэнтеролог
По запросу
