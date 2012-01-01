Врачи
Черныгалова Ольга Николаевна
6.0
0
Черныгалова Ольга Николаевна
Лаборант
,
Фельдшер
Стаж 28 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокское базовое медицинское училище, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Лабораторная диагностика", Владимирский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
0 отзывов
