  3. Черныгалова Ольга Николаевна
Черныгалова Ольга Николаевна
Черныгалова Ольга Николаевна

Лаборант, Фельдшер
Стаж 28 лет
Образование
  • Владивостокское базовое медицинское училище, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Лабораторная диагностика", Владимирский базовый медицинский колледж, 2012 г.
Владивостокская поликлиника №6
ул. Сахалинская, 58
