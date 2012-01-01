Врачи
Владивостока
Черняк Николай Иванович
6.0
0
Черняк Николай Иванович
Психиатр-нарколог
,
Зав. отделением
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
Общее усовершенствование "Психотерапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Гоголя, 35
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
