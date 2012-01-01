  1. Главная
Черняк Николай Иванович
Черняк Николай Иванович

Психиатр-нарколог, Зав. отделением
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
  • Общее усовершенствование "Психотерапия", 2012 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Гоголя, 35
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
