Чернусь Дарья Вадимовна
6.0
0

Чернусь Дарья Вадимовна

Терапевт
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • Диплом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по специальности «врач-лечебник» от 2021 г.,
  • Обучение в СЗГМУ Им. И.И. Мечникова г. Санкт-Петербург по специальности «Терапия»
  • Диплом об окончании ординатуры ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по специальности «врач-терапевт» от 2023 г.
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов

