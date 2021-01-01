Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Чернусь Дарья Вадимовна
6.0
0
Чернусь Дарья Вадимовна
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Диплом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по специальности «врач-лечебник» от 2021 г.,
Обучение в СЗГМУ Им. И.И. Мечникова г. Санкт-Петербург по специальности «Терапия»
Диплом об окончании ординатуры ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по специальности «врач-терапевт» от 2023 г.
Диплом о профессиональной переподготовке ЧУДПО « МАЭО» по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»
Еще 1
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Борисов
Евгений Николаевич
Ревматолог
,
Терапевт
6.0
0
Записаться
Ломова
Наталья Валерьевна
Терапевт
6.2
4
Записаться
Шекунова
Ольга Ивановна
Терапевт
,
Зав. отделением
8.9
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...