Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Чернухина Виолетта Геннадьевна
6.6
2
Чернухина Виолетта Геннадьевна
Врач функциональной диагностики
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Ультразвуковая диагностика, Российская медицинская академия Последипломного Образования МЗ РФ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Кондратьева
Марина Николаевна
Эндокринолог
,
Зав. отделением
6.9
3
Записаться
Сейидов
Валерий Гамитович
Кардиолог
,
Врач функциональной диагностики
,
Аритмолог
10
25
Записаться
Наумкина
Анна Николаевна
УЗИ-специалист
,
Врач функциональной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...