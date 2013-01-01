  1. Главная
Чернухина Виолетта Геннадьевна
6.6
2

Чернухина Виолетта Геннадьевна

Врач функциональной диагностики, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1994 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Ультразвуковая диагностика, Российская медицинская академия Последипломного Образования МЗ РФ, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Консультация взрослых
Врач функциональной диагностики
По запросу
2 отзыва

