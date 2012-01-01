  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Чернова Лариса Алексеевна
Чернова Лариса Алексеевна
6.1
2

Чернова Лариса Алексеевна

Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Заявка отправляется
Дождитесь окончания, не закрывайте окно
Заявка отправлена
Врач:
Закрыть
Ошибка при отправлении
Повторить
← Вернуться к заявке
Ошибка
Закрыть
Информация о враче
Образование
  • ВМИ, «Педиатрия», 1982 г. окончания
  • Интернатура – Детская больница №3, 1983-1984 гг
  • «Педиатрия» - ВГМУ, ПП-I, «Нефрология», 2008 г
Курсы повышения квалификации
  • ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» г. Москва, «Нефрология», 2012 г
  • ГБОУ ВПО ВГМУ, ТУ «Методы диагностики и терапии аллергических заболеваний и актуальные вопросы клинической иммунологии», 2012 г
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-педиатр КБУЗ "Детская городская поликлиники №2"
  • Врач-педиатр, Медицинский Центр "ДиаМед"
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Приходько, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи