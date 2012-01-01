Врачи
Чернова Лариса Алексеевна
6.1
2
Чернова Лариса Алексеевна
Педиатр
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВМИ, «Педиатрия», 1982 г. окончания
Интернатура – Детская больница №3, 1983-1984 гг
«Педиатрия» - ВГМУ, ПП-I, «Нефрология», 2008 г
Курсы повышения квалификации
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» г. Москва, «Нефрология», 2012 г
ГБОУ ВПО ВГМУ, ТУ «Методы диагностики и терапии аллергических заболеваний и актуальные вопросы клинической иммунологии», 2012 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-педиатр КБУЗ "Детская городская поликлиники №2"
Врач-педиатр, Медицинский Центр "ДиаМед"
Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Приходько, 4
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
2 отзыва
Запись по телефону
