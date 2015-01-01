Врачи
Черношейкина Татьяна Владимировна
Черношейкина Татьяна Владимировна
Педиатр
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
Педиатрический факультет ЧГМИ, 1992 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат о повышении квалификации по программе ОУ «Педиатрия», май 2015 г.
2020 г. – СЦ «Педиатрия»
2020 г. – ПК «Гастроэнтерология»
2020 г. – СЦ «Детская гастроэнтерология»
2023 г. – Аккредитация по гастроэнтерологии
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач педиатр, заведующая детским отделением, КГБУ здравоохранения «Красноармейская ЦРБ», 1993 – 2014 гг.
Врач педиатр, детская клиника "Аленка", 2014 - 2015 гг.
Врач педиатр, детская клиника "Детка групп", с 2015 г. по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Детка Групп
пер. Камский, 5
Первичный приём детей
Педиатр
1500 р
