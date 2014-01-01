  1. Главная
Черношейкин Борис Федорович
Черношейкин Борис Федорович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • Читинский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1987 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2014 г.
  • Сертификат "Анестезиология и реаниматология", 2015 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
