Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Черненко Анна Романовна
6.6
2
Черненко Анна Романовна
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Centera
пр-т Острякова, 8
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Молоканов
Алексей Константинович
Стоматолог-терапевт
9.9
13
Записаться
Стерхова
Лариса Юрьевна
Стоматолог-терапевт
7.5
5
Записаться
Егоров
Константин Михайлович
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортопед
6.6
2
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...