Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Чернецкий Николай Сергеевич
6.3
1
Чернецкий Николай Сергеевич
Уролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр патологии мочеиспускания
ул. Посьетская, 32
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Нагорный
Дмитрий Валентинович
Уролог
7.1
4
Записаться
Алексеева
Галина Николаевна
Онколог
,
Уролог
8.2
1
Записаться
Корябкин
Дмитрий Викторович
Уролог
6.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...