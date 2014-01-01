  1. Главная
Чернецкая Надежда Николаевна
7.5
5

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Акушерство и гинекология, Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов

