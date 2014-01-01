Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Чернецкая Надежда Николаевна
7.5
5
Чернецкая Надежда Николаевна
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМИ, 1989 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Акушерство и гинекология, Владивостокский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, г. Владивосток, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Женская консультация Первомайского района
ул. Калинина, 55
Первичный приём взрослых
Акушер-гинеколог
По запросу
5 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Петрушинская
Наталья Мечиславовна
Акушер-гинеколог
7.5
6
Записаться
Ябурова
Ирина Олеговна
Гинеколог
,
Гинеколог-эндокринолог
,
Акушер-гинеколог
8.7
10
Записаться
Одинцова
Елена Игоревна
Акушер-гинеколог
9.6
8
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...