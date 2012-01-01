  1. Главная
Черкашин Александр Яковлевич
Черкашин Александр Яковлевич

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Образование
  • ВМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Сердечно-сосудистая хирургия", 2012 г.
  • Сертификат "Сердечно-сосудистая хирургия", Северо-западный государственный медицинский университет им И. И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, 2017 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-сердечно-сосудистый хирург, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57 кор. 2
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
Plastek Surgery
ул. Светланская, 4
Первичный приём взрослых
Сосудистый хирург (ангиохирург)
По запросу
