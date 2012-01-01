Черкашин Александр Яковлевич
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Владеет методами по лечению хронической венозной недостаточности, сосудистых звездочек - склерозированием. Проводит все оперативные вмешательства при патологии магистральных артерий, варикозной болезни нижних конечностей (в том числе, минифлебэктомии). Награжден нагрудным знаком "Отличник здравоохранения".
