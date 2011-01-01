Чередниченко Любовь Сергеевна
Стаж 14 лет
Занимается диагностикой и лечением заболеваний зубов и десен. Профессионально лечит пульпит, периодонтит, кариес, кисту зуба и прочие недуги. Ведет консультационный прием, выполняет художественную реставрацию зубов, владеет методами восстановления зубов, лечение заболеваний десен. Выполняет процедуры, направленные на улучшение внешнего вида эмали и зубного ряда в целом.
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Марины Расковой, 2А
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
Загрузка комментариев...