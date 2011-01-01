  1. Главная
Чередниченко Любовь Сергеевна
6.0
0

Чередниченко Любовь Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог
Стаж 14 лет
Информация о враче
Образование
  • Кавалеровское медицинское училище, Стоматология, 2011 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Зубной врач, Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Кавалеровская центральная больница", 2011 - 2012 гг.
  • Зубной врач, ООО "Сервис Дентал", 2012 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Сервис Дентал
ул. Марины Расковой, 2А
Первичный приём взрослых
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

