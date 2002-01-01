Врачи
Черданцева Татьяна Владимировна
6.6
2
Черданцева Татьяна Владимировна
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-хирург
Стаж 30 лет
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология терапевтическая", 2002 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
2 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
