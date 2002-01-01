  1. Главная
Черданцева Татьяна Владимировна
6.6
2

Черданцева Татьяна Владимировна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 30 лет
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Стоматология терапевтическая", 2002 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
ул. Морозова, 7
Первичный приём взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Стоматолог-хирург
По запросу
