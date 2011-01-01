  1. Главная
Чепурнова Наталья Сергеевна
Чепурнова Наталья Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 8 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Информация о враче
Образование
  • ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава РФ, специальность «Лечебное дело», 2011 г.
  • ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава РФ, интернатура по специальности «Дерматовенерология», 2011 – 2013гг.
  • ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» г.Москва, профессиональна переподготовка по специальности «Косметология», 2013 – 2014 гг.
Курсы повышения квалификации
  • БОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава РФ, повышение квалификации «Современные подходы к лечению и диагностике иммунопатологических состояний», 2015 г.
Опыт работы
  • ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии 2014 – 2015 гг.
  • ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения РФ, Ассистент кафедры нормальной и патологической физиологии человека, 2015 г. – по настоящее время
  • Врач дерматовенеролог, косметолог ООО «Профессорская клиника Юцковских», 2016 г. – по настоящее время.
Адреса и стоимость приёма
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Косметолог (дерматолог-косметолог)
