Чепурнова Наталья Сергеевна
Стаж 8 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Лечение различных дерматозов (в том числе акне и посткане, демодекоза и др.), коррекция возрастных изменений кожи с применением современных методик косметологии (объемное моделирование, контурная пластика, биоревитализация, ботулинотерапия, плазматерапия, уходовые процедуры, безоперационный ультразвуковой SMAS-лифтинг)
Читать полностью
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Адреса и стоимость приёма
ул. Металлистов, 3
Консультация взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
Загрузка комментариев...