Чепурихин Валентин Андреевич
6.0
0

Чепурихин Валентин Андреевич

Психиатр-нарколог
Стаж 46 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология ", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов

