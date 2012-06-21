  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Афутина Марина Игоревна
Афутина Марина Игоревна
6.9
4

Афутина Марина Игоревна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Читать полностью
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет (диплом КЛ № 20960 рег.№ 70 от 05.07.2012 г.)
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет (диплом о послевузовском проф.образовании (интернатура) рег.№ 262 от 01.08.2013)
  • Тихоокеанский государственный медицинский университет (диплом о профессиональной переподготовке № 251800071601 рег.№ 7645 от 05.06.2015
Еще 1
Курсы повышения квалификации
  • Прямая реставрация зубов. Повышение качества эстетических реставраций с применением современных технологий и материалов, 2011 г.
  • Новая эра в эндодонтии. Система одного инструмента Resiproc. Комплексный подход к иррепации, 2012 г.
  • СERTIFICIVE. ”Master-class of Endodontic Synergy"/VDW 21.06.2012
Еще 1
Участие в ассоциациях
  • Первая Дальневосточная конференция. Междисциплинарные аспекты современной стоматологии и неврологии
Опыт работы
  • Врач стоматолог-терапевт, "Клиника Доктора Елистратова", с 2016 г. - по сей день
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Elistratov Medical Group
ул. Станюковича, 3
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
Вериншен
ул. Гамарника, 21
Консультация взрослых
Стоматолог-терапевт
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи