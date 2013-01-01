Врачи
Ченцова Людмила Николаевна
6.0
0
Ченцова Людмила Николаевна
Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Владивостокский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Детская хиpуpгия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
