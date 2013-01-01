  1. Главная
Ченцова Людмила Николаевна
6.0
0

Хирург
Стаж не указан
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский медицинский институт, Педиатрический факультет, 1977 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Детская хиpуpгия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
