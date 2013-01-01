Врачи
Ченцова Ирина Валерьевна
6.0
0
Ченцова Ирина Валерьевна
Невролог (невропатолог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-невролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
0 отзывов
Запись по телефону
