Ченцова Ирина Валерьевна
6.0
0

Ченцова Ирина Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебный факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Неврология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-невролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
