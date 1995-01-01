  1. Главная
Чемизова Карина Сергеевна
6.6
2

Массажист
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
  • «Современные виды лечебного массажа с основами мануальной терапии» ВГМИ научно-практический и учебный центр «Авиценна» 1995 г
  • ВБМК по специальности «Сестринское дело» 2019 г
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
2 отзыва

