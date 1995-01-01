Врачи
Чемизова Карина Сергеевна
6.6
2
Чемизова Карина Сергеевна
Массажист
Стаж 20 лет
Информация о враче
Образование
«Современные виды лечебного массажа с основами мануальной терапии» ВГМИ научно-практический и учебный центр «Авиценна» 1995 г
ВБМК по специальности «Сестринское дело» 2019 г
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём взрослых
Массажист
По запросу
