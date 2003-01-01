  1. Главная
Чеботарева Наталья Александровна
Чеботарева Наталья Александровна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, 2003 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Ультразвуковая диагностика", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Консультация взрослых
УЗИ-специалист
