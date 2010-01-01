Часова Ирина Вячеславовна

Диагностика и лечение кожных заболеваний: псориаз, экзема, атопический и аллергический дерматиты, нейродермит, бородавки, папилломы, контагиозный моллюск, грибковые поражения ногтей и гладкой кожи, угревая болезнь, крапивница и т.д. Удаление новообразований: бородавок, родинок, папиллом, кератом и др. методом радиоволновой хирургии на аппарате Сургитрон. Диагностика и лечение заболеваний кожи волосистой части головы и волос: себорейные дерматиты, облысение у мужчин и женщин. Дерматоскопия. Диагностика и лечение венерических заболеваний и ЗППП