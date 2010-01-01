  1. Главная
Часова Ирина Вячеславовна
Часова Ирина Вячеславовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 45 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Лечебное дело, 1980 г. окончания
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, интернатура по специальности «Дерматовенетология», 2010 г.
  • ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России, профессиональная переподготовка «Косметология», 2013 г.
Курсы повышения квалификации
  • Курс по дерматокосметологии в Корее в косметологической клинике Международного класса Dr Oracle, 2016 г.
  • Повышение квалификации «Дерматовенерология», ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» Минздрава РФ 2015 г.
  • Повышение квалификации «Косметология», ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения РФ, 2018 г.
Опыт работы
  • Врач дерматовенеролог, врач косметолог ООО «Профессоркая клиника Юцковских», с 2018 по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Мечников+
ул. Капитана Шефнера, 2А
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Дерматовенеролог
Профессорская клиника Юцковских
ул. Металлистов, 3
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Дерматовенеролог
