Чарыкова Мария Владимировна
Чарыкова Мария Владимировна
Педиатр
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Педиатрический факультет, 2012 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Врач-педиатр Приемного отделения, Краевая детская клиническая больница №1
Адреса и стоимость приёма
Центр охраны материнства и детства
ул. Уборевича, 30/37
Первичный приём детей
Педиатр
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Педиатр
