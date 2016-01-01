Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Чалиенко Светлана Анатольевна
6.0
0
Чалиенко Светлана Анатольевна
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1989 г. окончания
Интернатура по специальности "Педиатрия", 1989-1990 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Лазовская
Ольга Владимировна
Зав. отделением
,
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Пилипенко
Светлана Викторовна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Топорова
Евгения Феликсовна
Врач клинической лабораторной диагностики
6.0
0
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...