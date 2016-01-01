  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Чалиенко Светлана Анатольевна
Чалиенко Светлана Анатольевна
6.0
0

Чалиенко Светлана Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 36 лет / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1989 г. окончания
  • Интернатура по специальности "Педиатрия", 1989-1990 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Клиническая лабораторная диагностика", ТГМУ, 2016 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская больница №3
ул. Первая, 6
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи