Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Чабян Олег Рафикович
6.0
0
Чабян Олег Рафикович
УЗИ-специалист
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Океан
ул. Садгородская, 21
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Сафронова
Марина Петровна
УЗИ-специалист
6.9
3
Записаться
Сергеева
Татьяна Николаевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
6.6
4
Записаться
Перминова
Наталья Александровна
УЗИ-специалист
7.5
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...