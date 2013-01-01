  1. Главная
Чабала Виктор Иванович
Чабала Виктор Иванович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Медицинское объединение ДВО РАН
ул. Кирова, 95
Океан
ул. Садгородская, 21
