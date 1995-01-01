Цай Андрей Валерьевич
Стаж 26 лет
Принимает детей
Врач мануальной терапии, остеопат. Проводит лечение детей и взрослых. Применяет современные методы лечения: краниосакральные, висцеральные, миофасциальные, мышечно-энергетические, лимфодренажные, мягкотканные
ул. Круговая 2-я, 12
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
