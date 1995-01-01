  1. Главная
Цай Андрей Валерьевич
7.2
4

Цай Андрей Валерьевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог), Остеопат
Стаж 26 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМИ , педиатрический факультет, 1989-1995 гг.
Курсы повышения квалификации
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Мануальная терапия», ВГМУ, 1999 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности «Неврология», ГОУ ДПО Новокузнецкий ГИУВ, 2007 г.
  • Школа остеопатии, Русская высшая школа остеопатической медицины, г. Санкт-Петербург, 2008-2010 гг.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач кардиолог, НИЦ кардиологии и биоритмологии ВСНЦ СО РАМН, 1995-1996 гг.
  • Врач иглорефлексотерапевт, Клинический роддом № 3, 1996-1999 гг.
  • Врач мануальной терапии, МУЗ ЦВЛД «Альтус», 1999-2000 гг.
Адреса и стоимость приёма
Демос
ул. Круговая 2-я, 12
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Невролог (невропатолог)
По запросу
Остеопат
По запросу
