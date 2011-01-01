Врачи
Владивостока
Цатурова Алена Валентиновна
6.1
2
Цатурова Алена Валентиновна
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Фтизиатрия", ВГМУ, 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-фтизиатр участковый, Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Владивосток, ул. Невская, 24
Первичный приём детей
Фтизиатр
По запросу
2 отзыва
