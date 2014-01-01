  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Царев Владимир Николаевич
Царев Владимир Николаевич
6.8
4

Царев Владимир Николаевич

Уролог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • Владивостоксикий медицинский институт, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Урология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заведующий отделением-врач-уролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
4 отзыва

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи