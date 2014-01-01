Врачи
Царев Владимир Николаевич
6.8
4
Царев Владимир Николаевич
Уролог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
Владивостоксикий медицинский институт, Лечебный факультет, 1974 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификационный цикл "Урология", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Заведующий отделением-врач-уролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
