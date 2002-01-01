  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Царев Николай Владимирович
Царев Николай Владимирович
6.0
0

Царев Николай Владимирович

Уролог
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификационный цикл "Урология", 2014 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-уролог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Уролог
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи