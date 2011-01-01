Врачи
Царенко Дмитрий Владимирович
Царенко Дмитрий Владимирович
Терапевт
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Военный-лечебный факультет, 2011 г. окончания
Клиническая интернатура на базе Приморской Краевой Клинической Больницаы №1, 2011-2012 гг.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Ревматология", КГБУЗ «Владивостокская клиническая больница №2, 2013 г.
Сертификат "Актуальные вопросы оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе", ДЗПК Территориальный Центр Медицины Катастроф, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Опыт работы
Участковый терапевт, КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №3", 2012-2014 гг.
Врач-терапевт, МО ДВО РАН, 2014 г.
Врач-терапевт, МЦ ДВФУ, с 2014 г. - по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
