Быстрова Галина Викторовна
6.3
3

Быстрова Галина Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 12 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Алёнка
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
По запросу
3 отзыва

