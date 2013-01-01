Врачи
Быконя Ирина Николаевна
6.0
0
Быконя Ирина Николаевна
УЗИ-специалист
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1976 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Ультразвуковая диагностика", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач ультразвуковой диагностики, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
