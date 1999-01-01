Врачи
Быканова Дарья Николаевна
Быканова Дарья Николаевна
Терапевт
Стаж 16 лет
Врач - терапевт участковый
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
