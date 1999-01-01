  1. Главная
Быканова Дарья Николаевна
6.0
0

Быканова Дарья Николаевна

Терапевт
Стаж 16 лет
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1999 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Адреса и стоимость приёма
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22 кор. 2
