Бычкова Ольга Дмитриевна
6.3
1

Бычкова Ольга Дмитриевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Институт, лечебное дело, 1977-1984 гг.
  • Интернатура по отоларингологии на базе ВМГ ТОФ, 1989 г.
Курсы повышения квалификации
  • С 1989 года каждые 5 лет усовершенствование по вопросам неотложной и амбулаторной отоларингологии на базе Владивостокского Государственного Медицинского Университета
  • Усовершенствование на базе Дальневосточного Государственного Медицинского Университета, г. Хабаровск, 2013 г.
Участие в ассоциациях

Опыт работы
  • Врач-отоларинголог, ЦГБ г. Фокино, 1989-2006 г (параллельно работа в ВМГ г. Фокино, детский и взрослый приём, ведение стационарных больных, оказание неотложной помощи по специальности на СМП)
  • Врач -отоларинголог, Краевая детская поликлиника, 2006-2009 гг.
  • Врач-отоларинголог, детская клиника Алёнка, 2009-2011 гг.
Адреса и стоимость приёма
Парацельс
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых

1400 р
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Первичный приём детей

1400 р
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Вторичный приём взрослых

1000 р
Лор (оториноларинголог)
1000 р
Вторичный приём детей

1000 р
Лор (оториноларинголог)
1000 р
