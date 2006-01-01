Бычкова Ольга Дмитриевна
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Врач-отоларинголог, ведёт консультативный приём, большой опыт лечения острых и хронических заболеваний ЛОР органов у взрослых и, главным образом, у детей. Все амбулаторные манипуляции, лабораторная диагностика, профилактические мероприятия. Цель: Medice, cura aegrotum, sed non morbum - комплексный подход к восстановлению здоровья пациентов.
Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 4А
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Первичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1400 р
Вторичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
1000 р
Вторичный приём детей
Лор (оториноларинголог)
1000 р
