Бычкова Марина Александровна

По образованию я врач педиатр и невролог. В дальнейшем я выбрала путь мануального терапевта и остеопата. Профессиональную деятельность начала в 2007 года с детского массажа. С 2009 года и по настоящее время работаю мануальным терапевтом, остеопатом с детьми грудного возраста и до 18 лет (0+) , женщинами, беременными женщинами в том числе. Работаю мягко, чутко, биодинамически, с индивидуальным подходом к каждому пациенту, даже к самому маленькому