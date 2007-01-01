Бычкова Марина Александровна

  1. Главная
6.0
0

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж 14 лет
Принимает детей
Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, врач педиатр 2007 г.
  • Клиническая ординатура по неврологии 2007-2009 гг.
  • Первичная переподготовка. Мануальная терапия 2009 г.
Курсы повышения квалификации
  • Медицинский массаж в 2007 г.
  • Микрокинезиотерапия в 2012 г.
  • ПП «Мануальная терапия» в 2015 г и 2020 гг.
Участие в ассоциациях
  • Микрокинезиотерапевтов, мануальных терапевтов
Опыт работы

Адреса и стоимость приёма
Институт вертеброневрологии и мануальной медицины
ул. Амурская, 84
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
0 отзывов

