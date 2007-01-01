Бычкова Марина Александровна
Стаж 14 лет
Принимает детей
По образованию я врач педиатр и невролог. В дальнейшем я выбрала путь мануального терапевта и остеопата. Профессиональную деятельность начала в 2007 года с детского массажа. С 2009 года и по настоящее время работаю мануальным терапевтом, остеопатом с детьми грудного возраста и до 18 лет (0+) , женщинами, беременными женщинами в том числе. Работаю мягко, чутко, биодинамически, с индивидуальным подходом к каждому пациенту, даже к самому маленькому
ул. Амурская, 84
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
Первичный приём детей
Мануальный терапевт
По запросу
Остеопат
По запросу
