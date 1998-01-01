Врачи
Бутрим Наталья Борисовна
6.0
0
Бутрим Наталья Борисовна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 1998 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-анестезиолог-реаниматолог, Приморская краевая клиническая больница №1, по настоящее время
Адреса и стоимость приёма
Приморская краевая клиническая больница №1
ул. Алеутская, 57
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
0 отзывов
